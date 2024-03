La squadra di Italiano si prepara alla sfida contro gli israeliani, valida per l'andata degli ottavi di Conference. Assente nell'allenamento della vigilia il centrocampista brasiliano, uscito con una caviglia malconcia dalla sfida contro il Torino: dovrebbe essere tenuto a riposo. Out anche Kouamé e Christensen, alle prese con i postumi della malaria il primo e col recupero dall'operazione al menisco il secondo

Arthur è in forte dubbio per l'andata degli ottavi di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina: il brasiliano non ha preso parte all'allenamento di rifinitura di questa mattina, mercoledì 6 marzo, in vista della sfida europea. Il centrocampista è uscito malconcio dall'ultima partita di Serie A contro il Torino, dopo uno scontro con il centrocampista granata Linetty. Prima dell'inizio dell'allenamento odierno, la caviglia dell'ex Juventus è apparsa particolarmente gonfia, per questa ragione, lo staff medico avrebbe suggerito a Vincenzo Italiano di non forzarla. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma difficilmente prenderà parte alla gara contro il Maccabi.