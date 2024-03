Giovedì 14 marzo 2024, le gare di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. In campo la Fiorentina in Conference League. I match dei viola e dei bergamaschi live anche su Sky Sport 4K

