Nel ritorno dei quarti di Conference League la Fiorentina sarà impegnata contro il Viktoria Plzen. Italiano pensa a Nico Gonzalez-Beltran-Kouamé alle spalle di Belotti. In difesa Ranieri favorito su Martinez Quarta, a centrocampo Bonaventura in vantaggio su Arthur. Match in diretta giovedì 18 aprile alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

