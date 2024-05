Una buona notizia, anzi due per Vincenzo Italiano nella vittoria contro il Bruges in Conference League: nella notte europea l'allenatore Viola ha ritrovato in un colpo solo i suoi numeri 9. In primis Belotti, tornato a festeggiare dopo quasi tre mesi di astinenza. E poi Nzola, autore del gol decisivo nel recupero. Nel VIDEO sopra l'analisi di Vanessa Leonardi

LA FIORENTINA PERDE SOTTIL: STAGIONE FINITA