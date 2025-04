Inter, slitta rientro di Dumfries: niente Bayern

Con una storia sul proprio profilo Instagram Denzel Dumfries ha confermato che i tempi di recupero dall'infortunio patito in campionato durante Atalanta-Inter si allungano ancora. L'esterno olandese non ci sarà nel doppio appuntamento di Champions League dei quarti di finale contro il Bayern Monaco e potrebbe restare fuori per qualche altra settimana. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad altri accertamenti per capire l'evoluzione del problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra

