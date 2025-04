Si allunga la lista degli infortunati in casa Bayern: Jamal Musiala si è fatto male alla coscia durante la partita contro l'Augsburg (in cui aveva anche segnato il gol del momentaneo 1-1). Costretto a lasciare il campo sorretto da un massaggiatore, da valutare se il problema muscolare gli impedirà o meno di essere in campo martedì nell'andata dei quarti di Champions contro l'Inter.

