Ora che la Fiorentina conosce il suo avversario per la finale del 29 maggio ad Atene, parta la caccia al biglietto per la sfida ai greci dell’Olympiacos. La maggior parte dei tagliandi in vendita destinata ai tifosi viola a greci: le due squadre riceveranno dall’Uefa 9000 biglietti ciascuna

Adesso anche la Fiorentina conosce il nome del suo avversario: nella finale di Conference League , in programma il 29 maggio ad Atene , i viola affronteranno l’ Olympiacos . I greci hanno battuto ed eliminato l’Aston Villa e dunque contenderanno il trofeo alla squadra di Italiano. E ora per i tifosi è iniziata la “caccia” al biglietto per assistere alla finale. Si giocherà all’ AEK Arena di Atene, l’impianto dell’AEK, che ha una capienza di 32500 posti . I tagliandi riservati ai tifosi viola saranno 9mila (lo stesso numero riservato ai tifosi dell’Olympiacos)

Fiorentina, dove trovare i biglietti per la finale

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, la maggior parte dei biglietti verrà riservata ai tifosi delle due squadre finaliste e poi al pubblico generico. Proprio per quest’ultimo verranno assegnati tramite una lotteria che sarà effettuata dopo la fine del periodo di richiesta d’acquisto (e non in base all’ordine della richiesta stessa). Per quanto riguarda la vendita dei biglietti riservati ai tifosi di Fiorentina e Olympiacos, le modalità di assegnazione saranno comunicate nei prossimi giorni direttamente dai due club. Queste sono le fasce di prezzo per i tagliandi: