Esordio europeo per la Fiorentina, che sfiderà la squadra gallese del New Saints. Palladino cambia quasi tutti, con Dodò unico a partire titolare rispetto all'undici del pareggio contro l'Empoli. Davanti Ikoné e Sottil alle spalle di Beltran. Adli e Richardson in mediana, mentre in porta Terracciano dovrebbe sostituire De Gea. Diretta giovedì 3 ottobre alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PALLADINO: "EMERGENZA IN DIFESA"