Palladino: "Siamo in emergenza in difesa"

Su Gudmundsson, come vede il suo modo di comportarsi in campo? Domani è un'occasione anche per lui per mettere minutaggio?

Palladino: "Ci sono delle gerarchie sui rigori e sulle punizioni. Ovvio che in campo ognugno voglia dare il proprio apporto, non è litigio. Per domani, valutiamo. Ho provato delle varie soluzioni. Viene da un ritiro che non ha completato. Piano piano bisogna portarlo nella condizione migliore"