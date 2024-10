La Fiorentina affronta stasera al Franchi i gallesi del New Saints in Conference League. Si gioca alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Dove vedere Fiorentina-The New Saints in tv

La Fiorentina al debutto in Conference League contro i gallesi del The New Saints. Match da seguire in diretta alle 21, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Davide Polizzi, al commento Massimo Gobbi; a bordocampo Vanessa Leonardi e Filippo Benincampi. Diretta Gol con Daniele Barone. Appuntamento inoltre con il prepartita a partire dalle 20.00: in studio Mario Giunta in compagnia di Andrea Marinozzi, Giuseppe Bergomi e Marco Bucciantini. Da non perdere Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea.

La novità After Party- Best of Europe

Alle 23.30 (su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K) da non perdere la novità 'After Party – Best of Europe', il nuovo appuntamento condotto da Federica Masolin che, in un’ora, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Ospiti in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside.

La copertina di Sky sulle note di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga

A impreziosire la serata di grande calcio una copertina d’eccezione targata Ornella Vanoni con Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga), il nuovo singolo uscito lo scorso 20 settembre per BMG/Emi.