È morto Leo Beenhakker, storico ex allenatore di Real Madrid, Ajax e Feyenoord

L'ex allenatore del Real Madrid, Leo Beenhakker, è morto all'età di 82 anni. La carriera da allenatore dell'olandese è durata oltre cinque decenni e lo ha visto sedersi sulle prestigiose panchine di Real Madrid, oltre a quelle di Ajax e Feyenoord nella sua Olanda. Giramondo del calcio: Beenhakker ha allenato molti altri club, tra cui il Club America in Messico, il Real Zaragoza in Spagna, ma anche squadre in Turchia e Svizzera, prima di guidare nazionali come Olanda, Arabia Saudita, Trinidad e Tobago e Polonia.