Trasferta da dimenticare in Norvegia per i biancocelesti, battuti dal Bodo/Glimt nell'andata dei quarti. Ne ha parlato Marco Baroni: "C'era tanta velocità nella trasmissione di palla dovuta al campo sintetico, loro erano più freschi ma all'Olimpico certi valori si livelleranno. Crediamo nel passaggio del turno". E sul derby di domenica: "Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, ci saremo con tutta la nostra voglia"

Si complica l'avventura in Europa League della Lazio , che esce battuta 2-0 dall'Aspmyra Stadion. Tra l'abbondante nevicata delle ultime ore, il freddo e il campo sintetico del Bodo/Glimt , i biancocelesti escono sconfitti ma limitano i danni grazie alle parate di Mandas. Decide la doppietta di Saltnes, risultato da ribaltare giovedì 17 aprile all'Olimpico per raggiungere la semifinale. Ne ha parlato a Sky nel post-partita Marco Baroni : " C'era una velocità negli scambi stretti e brevi dovuta anche al campo sintetico. Lo conosco e so che è un vantaggio, ma ho anche la certezza che il ritorno sarà diverso e il discorso qualificazione è aperto. Ne siamo convinti tutti. C’era tanta velocità in campo nella trasmissione della palla. Loro sono freschi col campionato appena iniziato, ma al ritorno certi valori si livelleranno e noi abbiamo ancora la grande possibilità di passare il turno. Ci crediamo ". Cosa dovrà cambiare la Lazio? "Dovremo prenderli più alti sui riferimenti, loro sono bravi negli ultimi 25-30 metri", ha risposto Baroni che si è inevitabilmente soffermato anche sulla sfida alla Roma di domenica: "Dobbiamo ritrovare energie, torneremo domattina. Poi allenamento e seduta sabato verso il derby: ci saremo con tutta la nostra voglia. Recupereremo sicuramente energie. E giovedì prossimo avremo i nostri tifosi : siamo arrivati qui tutti insieme, ci giocheremo le nostre chance. Prima c’è un derby fondamentale, ritroviamo energie fisiche e mentali".

Mandas: "Giornata difficile"

A limitare i danni in Norvegia è stato il portiere biancoceleste, Christos Mandas, decisivo in almeno tre interventi su Hauge, lo scatenato Saltnes e Bjortuft a tempo scaduto: "Giornata difficile per noi, però il discorso qualificazione resta aperto verso l'Olimpico. Non voglio parlare del campo sintetico, semplicemente oggi non siamo andati forti nel primo tempo e abbiamo preso subito gol nel secondo. Forse eravamo anche un po' stanchi dopo l'Atalanta. Ora testa alla prossima: c’è il derby".