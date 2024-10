Palladino si gode la rimonta della sua Fiorentina: "Sono contento per la reazione, il mio staff è in grado di analizzare all'intervallo dove si può far male agli avversari, ma alla fine è la squadra che esegue bene le indicazioni". Sui singoli: "Bove è un giocatore che vede calcio, volevo centrocampisti di qualità e dinamismo come Adlì, Cataldi e Richardson"

"Non so se Kean recupera per la Roma"

L'ex allenatore del Monza spiega così lo sviluppo della partita e la reazione della squadra: "Ho la fortuna di avere un grande staff, che guarda dove si può far male agli avversari all’intervallo. Nei primi cinque minuti analizziamo, poi facciamo vedere quello che dobbiamo fare e ciò che non stiamo facendo bene. Poi è la squadra che fa bene e spesso succede ciò che è successo oggi". Il primo tempo però non era stato così da buttare: "Anche nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita, ma sapevamo che in casa loro arrivavano con una pressione forte e la fluidità è mancata". L'analisi sui singoli: "Sono felice che Bove stia facendo bene. Chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, è intelligente e anche molto maturo. Vede calcio". Sui compagni di reparto dell'ex romanista: "Ho chiesto in estate giocatori di palleggio e grande dinamismo. Adli e Cataldi possiedono queste qualità e anche Richardson ha fatto una grande partita, diventerà un bel giocatore. In questo momento ho tre centrocampisti forti e dobbiamo anche recuperare Mandragora”. Ora testa al campionato e la match con la Roma: "Mi auguro che Kean recuperi, ho un grande staff medico. Non è facile, ha preso una bella botta a Lecce ma ci proviamo. Se non dovesse farcela abbiamo valide alternative che hanno fatto bene. Sono tranquillo”.