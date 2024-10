Alla Fiorentina è sufficiente un gran secondo tempo per continuare a stare a punteggio pieno in Conference League. Nei primi 45 minuti il San Gallo si fa preferire e trova il vantaggio con Mambimbi, pericoloso in più occasioni. Nella ripresa il ribaltone arriva rapidamente con Martinez Quarta e Ikonè, ma un colpo di testa di Gortler rimette tutto in discussione. I viola però sono ormai sul pezzo e sempre con l'ex Lille ritrovano il vantaggio. Nel recupero Gosens chiude i conti

