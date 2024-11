Il calendario delle partite di Conference League

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre la Conference League con la quarta giornata della “League Phase” su Sky e in streaming su NOW . Per le italiane, in campo alle 21.00 Fiorentina-Pafos. Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti tra cui Beppe Bergomi, Marco Buccianrini, Andrea Marinozzi e Valeri Bojinov

Si torna in campo in Europa per la quarta di Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già questo pomeriggio, mercoledì 27 novembre, con alle 16.30 Basaksehir-Petroclub, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Mentre giovedì 28 novembre in campo la Fiorentina che sfida nuovamente una squadra cipriota, il Pafos su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e NOW.