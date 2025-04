L'ex allenatore bianconero in una lunga intervista al 'Corriere della Sera' a Walter Veltroni: "Il nostro lavoro è stato interrotto, quanto seminato resterà. Non avevo lo spogliatoio contro e non mi sono mai sentito tradito dalla squadra. Con Giuntoli mai un litigio, c'è sempre stata sintonia sul mercato. Koopmeiners è stato caricato fin da subito di troppe attese. Il mio rapporto con Vlahovic è stato buono" TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

"Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario". A dirlo è Thiago Motta, ex allenatore bianconero giunto poche settimane fa al capolinea della sua avventura a Torino. Si racconta così al Corriere della Sera nell'intervista di Walter Veltroni: "Sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento", ma - prosegue - "conosco il calcio e so che le cose possono finire come sono finite, perché in una squadra grande come la Juventus la vittoria è un imperativo. Questa squadra avrebbe avuto bisogno di meno infortuni e di più tempo. Una squadra tutta nuova, falcidiata dagli infortuni, stava per raggiungere l’obiettivo prefissato. Penso che quello che abbiamo seminato resterà".

"Spogliatoio contro? Inaccettabile, non è vero" Motta aggiunge: "Tante cose le abbiamo fatte bene, tante altre le cambierei, di sicuro (…) ma non accetto che si butti via tutto il lavoro fatto". Poi l'ex allenatore della Juventus vuole chiarire il tema dell'ambiente spogliatoio: "Chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero. Alla Juve avevo un ottimo rapporto con tutti i miei giocatori dal punto di vista professionale e umano. Poi è normale che chi gioca meno possa essere meno contento. Sono stato anche io calciatore, ma ho sempre rispettato le decisioni del tecnico, e così è stato con i giocatori della Juve".

"Mai litigato con Giuntoli e mai sentito tradito dalla squadra" Il tema passa quindi a Giuntoli: "Avrebbe detto di aver rimpianto la mia scelta? Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai; c'è sempre stata sintonia sul mercato - prosegue Motta -, abbiamo sempre concordato le scelte volte a rinforzare la squadra. E non mi sono nemmeno mai sentito tradito dalla squadra. Abbiamo tutti cercato di fare il meglio e ci dispiace di non esserci riusciti fino in fondo". Sui pochissimi messaggi social dei giocatori per il suo addio: "I social alterano la realtà, oggi tutto quello che non si dice pubblicamente sembra non esista, non sia vero. Invece per me sono veri e importanti i messaggi ricevuti dai giocatori in via privata. Cosa che è stata fatta da tanti di loro".