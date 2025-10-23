Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina

Alle 18.45 secondo appuntamento in Conference League per la Fiorentina , impegnata in trasferta contro il Rapid Vienna , partita da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo MInotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Antonio Nucera. Dalle 18, dalle 20 e dalle 23 appuntamento con lo Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

Il Rapid Vienna ha perso tre delle ultime quattro partite europee contro la Fiorentina (1V). L'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita casalinga contro la squadra italiana nella fase di qualificazione della Conference League 2023/24 (1-0). Le formazioni italiane hanno registrato quattro successi con un punteggio complessivo di 14-0 nelle ultime quattro sfide contro squadre austriache nelle coppe europee: lo stesso numero di vittorie e di clean sheet registrati nelle precedenti 12 sfide contro avversarie di questa nazione (6N, 2P) - qualificazioni incluse. Inoltre, in questo parziale, proprio la Fiorentina ha stabilito il record di scarto più ampio mai registrato da un club italiano contro uno austriaco in competizioni di questo tipo (7-0 contro il LASK il 12 dicembre 2024). Il Rapid Vienna ha perso entrambe le ultime due partite nelle principali coppe europee con il punteggio di 1-4, lo stesso numero di sconfitte delle precedenti dodici gare in queste competizioni (8V, 2N). La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 34 partite fuori casa nelle coppe (21V, 10N). Dopo il successo per 2-0 contro il Sigma Olomouc nel primo turno, la Fiorentina potrebbe registrare due vittorie di fila con annesso clean sheet in Conference League per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (6-0 e 1-0 nel girone contro il Cukaricki in quel caso). Dall'inizio della stagione 2024/25, il Rapid Vienna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle 23 partite disputate nelle coppe europee, qualificazioni comprese, la serie più lunga per un club austriaco nelle competizioni continentali.