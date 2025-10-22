- Tutte le partite di Conference League sono su Sky e in streaming su NOW
Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Seconda giornata di League Phase di Conference League per la Fiorentina che, dopo aver battuto il Sigma Omoluc all'esordio, alle 18.45 scenderà in campo in Austria contro il Rapid Vienna. Pioli sceglie Dzeko e Piccoli in attacco, sulle corsie Parisi e Fortini. Non convocati Kean e Gosens. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl, Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand. All. Stoger
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli
Avvio di stagione complicato per la squadra di Pioli
La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione complicato. Le uniche vittorie arrivate fin qui sono state in Conference League, prima nei playoff contro il Polissya e poi contro il Sigma Omoluc. In Serie A la Viola ha giocato 7 partite e non ha mai vinto: 3 pareggi e 4 sconfitte.
Il cammino della Fiorentina in Conference League
Dopo la gara contro il Rapid Vienna, la Fiorentina dovrà scendere in campo altre quattro volte nella League Phase:
- Mainz-Fiorentina
- Fiorentina-AEK
- Fiorentina-Dinamo Kiev
- Losanna-Fiorentina
Dopo il successo per 2-0 contro il Sigma Olomouc nel primo turno, la Fiorentina potrebbe registrare due vittorie di fila con annesso clean sheet in UEFA Conference League per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (6-0 e 1-0 nel girone contro il Cukaricki in quel caso).
Fiorentina-Sigma Omoluc 2-0: gli highlights della gara d'esordio
Solo lo Zrinjski Mostar (65) ha recuperato più palloni della Fiorentina nella prima giornata della fase a campionato di questa UEFA Conference League: 61 i recuperi della Viola, 12 in più rispetto a quelli registrati dal Rapid Vienna (49) nel match contro il Lech Poznan.
Fortini: "Una grande emozione la prima da titolare in Europa"
Prima da titolare in Europa per Niccolò Fortini, che è intervenuto su Sky Sport prima dell'inizio della partita: "È un'emozione grandissima, la prima da titolare in Conference. Sono davvero felice, ringrazio il mister e la società per la fiducia, non vedo l'ora inizi la partita. Me l'ha detto due giorni fa che avrei giocato, mi sono subito preparato mentalmente. Lezzerini mi ha dato consigli, abbiamo legato molto e lo ringrazio davvero per quello che sta facendo per me".
Non convocati Kean e Gosens
Robin Gosens e Moise Kean non sono stati convocati per la gara contro il Rapid: il tedesco non sarà della partita a causa di una sindrome influenzale, l'attaccante è rimasto a Firenze per recuperare dalla distorsione alla caviglia.
La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee (1 vittoria, 1 pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti 34 partite fuori casa nelle coppe (21 vittorie, 10 pareggi).
Il Rapid Vienna ha perso entrambe le ultime due partite nelle principali coppe europee con il punteggio di 1-4, lo stesso numero di sconfitte delle precedenti dodici gare in queste competizioni (8 vittorie, 2 pareggi).
Pioli: "La squadra è compatta, usciremo da questo periodo delicato"
Il match del primo turno tra Fiorentina e Sigma Olomouc è stato quello dove sono stati ingaggiati più duelli in questa UEFA Conference League: 114 - 56 vinti dalla Viola e 58 dal club ceco. In generale, quella toscana è la formazione che ha vinto più duelli nella storia del torneo: 2198 (ovvero, 54 in media a partita).
Dall'inizio della stagione 2024/25, il Rapid Vienna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle 23 partite disputate nelle coppe europee, qualificazioni comprese, la serie più lunga per un club austriaco nelle competizioni continentali.
La classifica della Conference League
La Fiorentina è a punteggio pieno insieme ad altre 15 squadre, il Rapid cerca i primi punti dopo la sconfitta nella prima giornata.
La classifica di Conference League dopo la 1^ giornata
Cher Ndour ha preso parte attiva a entrambe le reti della Fiorentina contro il Sigma Olomouc nella prima giornata di questa stagione di UEFA Conference League (un gol, un assist); prima non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime nove presenze nelle principali competizioni europee, tra Sporting Braga e Beşiktaş.
Oltre ad aver siglato l'unico gol del Rapid Vienna nel match contro il Lech Poznan, Andrija Radulovic è stato il giocatore dei biancoverdi che ha recuperato più possessi nel primo turno di questa UEFA Conference League (sette). In aggiunta, il classe 2002 ha creato due occasioni per i propri compagni da palla inattiva nella prima giornata della fase campionato del torneo in corso e solo Yehor Nazaryna dello Shakhtar Donetsk ha fatto meglio.
Corsa al 5° posto in Champions: il ranking Uefa per nazioni
Corsa al 5° posto Champions: l'Italia cerca punti nel Ranking per nazioni
Le formazioni italiane hanno registrato quattro successi con un punteggio complessivo di 14-0 nelle ultime quattro sfide contro squadre austriache nelle coppe europee: lo stesso numero di vittorie e di clean sheet registrati nelle precedenti 12 sfide contro avversarie di questa nazione (6 pareggi, 2 sconfitte) - qualificazioni incluse. Inoltre, in questo parziale, proprio la Fiorentina ha stabilito il record di scarto più ampio mai registrato da un club italiano contro uno austriaco in competizioni di questo tipo (7-0 contro il LASK il 12 dicembre 2024).
Il Rapid Vienna ha perso tre delle ultime quattro partite europee contro la Fiorentina (1 vittoria). L'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita casalinga contro la squadra italiana nella fase di qualificazione della UEFA Conference League 2023/24 (1-0).