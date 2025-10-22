Prima da titolare in Europa per Niccolò Fortini, che è intervenuto su Sky Sport prima dell'inizio della partita: "È un'emozione grandissima, la prima da titolare in Conference. Sono davvero felice, ringrazio il mister e la società per la fiducia, non vedo l'ora inizi la partita. Me l'ha detto due giorni fa che avrei giocato, mi sono subito preparato mentalmente. Lezzerini mi ha dato consigli, abbiamo legato molto e lo ringrazio davvero per quello che sta facendo per me".