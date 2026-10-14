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Conference League, il calendario e li gorari delle partite della prima giornata

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Giovedì 15 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la prima giornata di "League Phase" di Conference League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 15 ottobre in scena primo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 251). Alle 21.00 l’esordio dell’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Pafos (Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K). 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 15 ottobre

  • Dalle 18 e dalle 20.50: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251

KAA GENT-AGF

LUGANO-STELLA ROSSA

HAJDUK SPALATO-AJAX

KUPS-TRABZONSPOR

CSKA SOFIA-MONACO

U CRAIOVA- GETAFE

PANATHINAIKOS-BORAC BANJA LUKA

MJÄLLBY-INTER ESCALDES

RIGA FC-KAIRAT ALMATY

EGNAIA-MIDTJYLLAND

  • Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi
  • ore 21.00: ATALANTA-PAFOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K. Telecronaca Antonio Nucera, commento Fernando Orsi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Mix e Sky Sport 251

FRIBURGO-JABLONEC

HEARTS- NORDSJÆLLAND

STVV-SABURTALO

BRANN-LINCOLN RED IMPS

COPENHAGEN-SPORTING BRAGA

BRIGHTON-KAUNO ŽALGIRIS

TWENTE-THUN

  • Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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