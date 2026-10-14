Conference League, il calendario e li gorari delle partite della prima giornataguida tv
Giovedì 15 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la prima giornata di "League Phase" di Conference League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 15 ottobre in scena primo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 251). Alle 21.00 l’esordio dell’Atalanta in Conference League, impegnata alla New Balance Arena contro il Pafos (Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K).
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 15 ottobre
- Dalle 18 e dalle 20.50: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
KAA GENT-AGF
LUGANO-STELLA ROSSA
HAJDUK SPALATO-AJAX
KUPS-TRABZONSPOR
CSKA SOFIA-MONACO
U CRAIOVA- GETAFE
PANATHINAIKOS-BORAC BANJA LUKA
MJÄLLBY-INTER ESCALDES
RIGA FC-KAIRAT ALMATY
EGNAIA-MIDTJYLLAND
- Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi
- ore 21.00: ATALANTA-PAFOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e Sky Sport 4K. Telecronaca Antonio Nucera, commento Fernando Orsi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Mix e Sky Sport 251
FRIBURGO-JABLONEC
HEARTS- NORDSJÆLLAND
STVV-SABURTALO
BRANN-LINCOLN RED IMPS
COPENHAGEN-SPORTING BRAGA
BRIGHTON-KAUNO ŽALGIRIS
TWENTE-THUN
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta