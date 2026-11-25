Boban analizza nell’After Party di Sky il momento magico del Como: “Con 12 punti è praticamente dentro le prime 24, un traguardo clamoroso nato da un progetto tecnico e societario costruito in pochi anni su Fabregas. Il merito è di chi ha investito, lo ha sostenuto e allestito la squadra con idee chiare e identità, senza snaturarsi mai. Questa coerenza paga se c'è qualità nel lavoro quotidiano, Como sta vivendo u sogno". Guarda il video

HIGHLIGHTS E PAGELLE DI COMO-AEK