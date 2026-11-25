Paolo Di Canio analizza con lo Sky Tech le azioni che hanno portato ai due gol del Napoli contro il Manchester City. "In occasione della rete di Hojlund, Gilmour si è trasformato in De Bruyne accentrandosi da trequartista con un assist no-look, con il danese che non perde mai il contatto visivo con la palla ed è bravo a segnare con determinazione. Nel 2° gol Hojlund serve Spinazzola sulla fascia di destro, per una sera è diventato Haaland". Guarda il VIDEO

MAN CITY-NAPOLI 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA