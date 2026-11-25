City-Napoli, Gilmour alla De Bruyne e Hojlund alla Haaland: gli Sky Tech dei golsky sport tech
Paolo Di Canio analizza con lo Sky Tech le azioni che hanno portato ai due gol del Napoli contro il Manchester City. "In occasione della rete di Hojlund, Gilmour si è trasformato in De Bruyne accentrandosi da trequartista con un assist no-look, con il danese che non perde mai il contatto visivo con la palla ed è bravo a segnare con determinazione. Nel 2° gol Hojlund serve Spinazzola sulla fascia di destro, per una sera è diventato Haaland". Guarda il VIDEO
MAN CITY-NAPOLI 2-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA