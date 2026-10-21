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Ajax-Atalanta, le probabili formazioni del match di Conference League

Conference League

Vigilia di Conference per l'Atalanta attesa dalla trasferta di Amsterdam contro l'Ajax. Difesa da inventare per Sarri costretto a fare i conti con 8 assenze, 4 nel reparto arretrato. Obiettivo invertire la rotta dopo un inizio di stagione complicato. Unico precedente con gli olandesi in Champions nel 2020: vittoria con gol di Muriel e qualificazione agli ottavi centrata. La partita è  giovedì 22 ottobre alle 21 live su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

PAROLE DI SARRICLASSIFICA CONFERENCE

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
PORTIERE
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
TERZINO DESTRO
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Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
DIFENSORE CENTRALE
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
DIFENSORE CENTRALE
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
TERZINO SINISTRO
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Éderson
Éderson
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Atalanta
Eljif Elmas
Eljif Elmas
ESTERNO DESTRO
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
TREQUARTISTA
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ESTERNO SINISTRO
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
ATTACCANTE CENTRALE

La probabile formazione dell’Atalanta

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri

  • Emergenza infortuni: 8 gli indisponibili per Sarri. I problemi maggiori nel reparto difensivo decimato dalle assenze di Kossounou, Hien, Kolasinac e Scalvini. L'allenatore è costretto a ridisegnare l'intero reparto
  • Difesa ma non solo, assenti anche Kessie, Raspadori, Sulemana e Pompei. Un quadro che riuduce drasticamentele scelte a disposizione di Sarri
  • Scamacca guida l'attacco, alle sue spalle dovrebbe esserci il terzetto formato da Elmas-De Ketelaere-Rowe

La probabile formazione dell'Ajax

AJAX (4-2-3-1): ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. All. Miguel Míchel.

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