Vigilia di Conference per l'Atalanta attesa dalla trasferta di Amsterdam contro l'Ajax. Difesa da inventare per Sarri costretto a fare i conti con 8 assenze, 4 nel reparto arretrato. Obiettivo invertire la rotta dopo un inizio di stagione complicato. Unico precedente con gli olandesi in Champions nel 2020: vittoria con gol di Muriel e qualificazione agli ottavi centrata. La partita è giovedì 22 ottobre alle 21 live su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell’Atalanta
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri
- Emergenza infortuni: 8 gli indisponibili per Sarri. I problemi maggiori nel reparto difensivo decimato dalle assenze di Kossounou, Hien, Kolasinac e Scalvini. L'allenatore è costretto a ridisegnare l'intero reparto
- Difesa ma non solo, assenti anche Kessie, Raspadori, Sulemana e Pompei. Un quadro che riuduce drasticamentele scelte a disposizione di Sarri
- Scamacca guida l'attacco, alle sue spalle dovrebbe esserci il terzetto formato da Elmas-De Ketelaere-Rowe
La probabile formazione dell'Ajax
AJAX (4-2-3-1): ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. All. Miguel Míchel.