Vigilia di Conference per l'Atalanta attesa dalla trasferta di Amsterdam contro l'Ajax. Difesa da inventare per Sarri costretto a fare i conti con 8 assenze, 4 nel reparto arretrato. Obiettivo invertire la rotta dopo un inizio di stagione complicato. Unico precedente con gli olandesi in Champions nel 2020: vittoria con gol di Muriel e qualificazione agli ottavi centrata. La partita è giovedì 22 ottobre alle 21 live su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

PAROLE DI SARRI - CLASSIFICA CONFERENCE