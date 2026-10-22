Ajax-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
L'Atalanta affronta l'Ajax ad Amsterdam nella seconda giornata di Conference League. Ben 8 gli indisponibili per Sarri, per la precisione 4 in difesa, in cui giocano Kristensen e Obric. Davanti spazio a Scamacca, con Elmas, De Ketelaere e Zalewski alle sue spalle. Nell'Ajax, a centrocampo, c'è l'ex Serie A Amrabat. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Palo di Rosa
5' - La prima grande occasione della partita è dell'Ajax. Rosa, sulla destra, serve in area Brandt che la gira subito in mezzo. La difesa dell'Atalanta prova ad alluntanare, ma il pallone resta in area dove arriva Rosa che calcia col sinistro. Tiro che trova la deviazione di Gaetano e termina sul palo, con Carnesecchi battuto.
2' - Possesso palla dell'Atalanta in questi primi minuti di partita. L'Ajax prova ad alzare il ritmo del pressing per recuperare il pallone.
Squadre in campo!
Splendida coreografia della curva dell'Ajax. Classico inno della Conference League seguito dal saluto tra le due squadre. A breve si parte!
Squadre negli spogliatoi in attesa dell'ingresso in campo.
Non solo Ajax-Atalanta
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Giuntoli: "Dobbiamo trovare continuità"
Le parole del direttore sportivo dell'Atalanta a Sky Sport prima della sfida contro l'Ajax: "Sono d'accordo con Sarri, dobbiamo trovare continuità. Questo è il percorso che ci aspettavamo, ora testa bassa e lavorare". Su De Ketelaere: "Ha fatto un grande Mondiale e ha iniziato la preparazione più tardi. Ci aspettiamo molto da lui. È una questione di tempo". Sulla Conference: "L'Europa ti fa pensare meno e andare forte, dà grandi stimoli. Il nostro è un percorso normale: penso che i ragazzi per un periodo abbiano pensato più a quello che dovevano fare invece di fare. Ultimamente abbiamo svoltato: abbiamo fatto due belle vittorie e una sconfitta immeritata. Dobbiamo ripartire da quelle cose e continuare a lavorare".
Le scelte di Sarri
Scelte praticamente obbligate per Sarri, soprattutto in difesa, in cui ci sono Kristensen e Obric. Sulla trequarti non c'è Rowe ma Zalewski, che gioca con Elmas e De Ketelaere alle spalle di Scamacca.
- ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Sarri
Le scelte di Michel
4-3-3 con ter Stegen in porta. A centrocampo gioca l'ex Serie A Amrabat. In attacco il tridente è composto da Brandt, Marcos Leonard e Gloukh.
- AJAX (4-3-3): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Marcos Leonardo, Gloukh. All. Miguel Míchel.
Che cosa ha detto Sarri alla vigilia della sfida
"Visto l'ambiente e l'avversario bisogna fare bene, sennò son problemi. È difficile avere idee chiare, ci manca continuità. Stiamo innescando un ciclo nuovo, non lo si può fare in 2-3 mesi". Nel video l'intervista completa a Sky Sport.
Davy Klaassen, 84 presenze nelle principali competizioni europee, potrebbe andare a segno in due sfide consecutive in questi tornei soltanto per la terza volta in carriera, la prima dal febbraio-marzo 2021 (vs Lille e Young Boys, in Europa League in quel caso).
Da quando veste la maglia dell'Atalanta (dal 2023/24), Charles De Ketelaere ha preso parte a 18 reti in 30 presenze nelle principali competizioni europee. Sono cinque i giocatori più giovani del classe 2001 della Dea tra quelli che sono stati coinvolti in almeno altrettanti gol con una singola squadra in questi tornei nel periodo: Lamine Yamal (25 - classe 2007), Désiré Doué (19 - 2005), Jude Bellingham (18 - 2003), Michael Olise (21 - dicembre 2001) e Bukayo Saka (23 - settembre 2001).
Gianluca Scamacca ha segnato in quattro delle sue ultime sette gare da titolare nelle principali competizioni europee; nella prima giornata contro il Pafos, è diventato il quinto giocatore dell'Atalanta a raggiungere la doppia cifra di gol in Europa (10), dopo Luis Muriel (12), Josip Ilicic (11), Ademola Lookman (11) e Mario Pasalic (11).
L'Atalanta ha registrato 33 sequenze su azione di almeno 10 passaggi contro il Pafos, più di ogni altra squadra nella prima giornata di questa UEFA Conference League. In particolare, 10 di queste sono terminate con un tiro, o con un tocco in area avversaria e nessuna squadra ha fatto meglio (a quota 10 anche il Brighton).
L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte nelle principali competizioni europee, tutte in Champions League la scorsa stagione, ma non ha mai registrato quattro sconfitte esterne consecutive in Europa.
Dopo il 3-1 contro il Pafos all'esordio stagionale in questa Conference League, l’Atalanta potrebbe vincere le prime due gare stagionali per la seconda volta in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni), dopo che ci è riuscita tra settembre e ottobre 2023 in UEFA Europa League (2-0 contro il Raków e poi 1-2 contro lo Sporting in quel caso).
L'Ajax potrebbe perdere le prime due sfide stagionali in una delle principali competizioni europee per la seconda stagione consecutiva dopo che non gli era mai successo nelle precedenti 11 - qualificazioni escluse.
L'Ajax ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2 vittorie) ed è uscito sconfitto in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe in Europa: si tratta della striscia di sconfitte interne più lunga di sempre per il club in campo europeo.
Le formazioni ufficiali
- AJAX (4-3-3): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Marcos Leonardo, Gloukh. All. Miguel Míchel.
- ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Sarri
L'Ajax non vince da 14 partite casalinghe contro squadre italiane nelle competizioni europee (6 pareggi, 8 sconfitte) e ha perso le ultime cinque consecutivamente. L'ultimo successo interno dell'Ajax contro un'avversaria italiana in Europa risale al dicembre 2002, contro la Roma nella seconda fase a gironi di UEFA Champions League (2-1).
Ajax e Atalanta si affrontano per la terza volta in una competizione europea, dopo la fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, quando le due squadre pareggiarono 2-2 a Bergamo prima della vittoria dell'Atalanta per 1-0 ad Amsterdam.
Nello spogliatoio dell'Atalanta
Seconda giornata di Conference League. Ad Amsterdam gioca l'Atalanta di Maurizio Sarri contro l'Ajax. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio, in programma per le 21.