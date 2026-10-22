Le parole del direttore sportivo dell'Atalanta a Sky Sport prima della sfida contro l'Ajax: "Sono d'accordo con Sarri, dobbiamo trovare continuità. Questo è il percorso che ci aspettavamo, ora testa bassa e lavorare". Su De Ketelaere: "Ha fatto un grande Mondiale e ha iniziato la preparazione più tardi. Ci aspettiamo molto da lui. È una questione di tempo". Sulla Conference: "L'Europa ti fa pensare meno e andare forte, dà grandi stimoli. Il nostro è un percorso normale: penso che i ragazzi per un periodo abbiano pensato più a quello che dovevano fare invece di fare. Ultimamente abbiamo svoltato: abbiamo fatto due belle vittorie e una sconfitta immeritata. Dobbiamo ripartire da quelle cose e continuare a lavorare".