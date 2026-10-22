Appuntamento oggi con la seconda giornata della Conference League: in campo Ajax e Atalanta , impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Ajax-Atalanta, seconda giornata di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Fernando Orsi, inviato Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League , che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Ajax e Atalanta

Ajax e Atalanta si affrontano per la terza volta in una competizione europea, dopo la fase a gironi della Champions League 2020/21, quando le due squadre pareggiarono 2-2 a Bergamo prima della vittoria dell'Atalanta per 1-0 ad Amsterdam.

L'Ajax non vince da 14 partite casalinghe contro squadre italiane nelle competizioni europee (6N 8P) e ha perso le ultime cinque consecutivamente. L'ultimo successo interno dell'Ajax contro un'avversaria italiana in Europa risale al dicembre 2002, contro la Roma nella seconda fase a gironi di Champions League (2-1). L'Ajax ha perso 10 delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee (2V) ed è uscito sconfitto in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe in Europa: si tratta della striscia di sconfitte interne più lunga di sempre per il club in campo europeo. Dopo il 3-1 contro il Pafos all'esordio stagionale in questa Conference League, l’Atalanta potrebbe vincere le prime due gare stagionali per la seconda volta in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni), dopo che ci è riuscita tra settembre e ottobre 2023 in Europa League (2-0 contro il Raków e poi 1-2 contro lo Sporting in quel caso). L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte nelle principali competizioni europee, tutte in Champions League la scorsa stagione, ma non ha mai registrato quattro sconfitte esterne consecutive in Europa.