Atalanta-Kairat Almaty, le probabili formazioni del match di Conference League

Dopo la sconfitta ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Atalanta vuole ripartire in Conference League contro il Kairat Almaty. Sarri, in difesa, è pronto a far esordire dal primo minuto Idele. In mediana Ederson è destinato a rifiatare e al suo posto ci sarà Elmas insieme a Pasalic. A guidare l'attacco Scamacca supportato sulla trequarti da Sulemana, Samardzic e Rowe. La partita sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Atalanta, la probabile formazione
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri
- Rispetto alla partita con il Parma in difesa Idele è l'unica novità pronto a prendere il posto di Zappacosta
- In mezzo al campo rifiata Ederson e al fianco di Pasalic viene schierato Elmas
- Sulla trequarti inisieme a Rowe agiranno sulla destra Sulemana e al centro Samardzic
- A guidare l'attacco è Scamacca
Kairat Almaty, la probabile formazione
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto, Mendonça; Oksanen, Mrınskïy, Gual; Tuyakbaev. All. Arutiunian