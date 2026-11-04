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Atalanta-Kairat Almaty, le probabili formazioni del match di Conference League

Conference League

Dopo la sconfitta ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Atalanta vuole ripartire in Conference League contro il Kairat Almaty. Sarri, in difesa, è pronto a far esordire dal primo minuto Idele. In mediana Ederson è destinato a rifiatare e al suo posto ci sarà Elmas insieme a Pasalic. A guidare l'attacco Scamacca supportato sulla trequarti da Sulemana, Samardzic e Rowe. La partita  sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW   

LE PAROLE DI SARRI

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Javison Idele
Javison Idele
Terzino Destro
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Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore Centrale
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
Difensore Centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Terzino Sinistro
Atalanta
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Mediano
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
mediano
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
Ala Destra
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Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala Sinistra
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Atalanta, la probabile formazione

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri

  • Rispetto alla partita con il Parma in difesa Idele è l'unica novità pronto a prendere il posto di Zappacosta
  • In mezzo al campo rifiata Ederson e al fianco di Pasalic viene schierato Elmas
  • Sulla trequarti inisieme a Rowe agiranno sulla destra Sulemana e al centro Samardzic
  • A guidare l'attacco è Scamacca 

Kairat Almaty, la probabile formazione

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto, Mendonça; Oksanen, Mrınskïy, Gual; Tuyakbaev. All. Arutiunian

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