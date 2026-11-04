Atalanta-Kairat Almaty, le probabili formazioni del match di Conference League

Dopo la sconfitta ad Amsterdam contro l'Ajax, l'Atalanta vuole ripartire in Conference League contro il Kairat Almaty. Sarri, in difesa, è pronto a far esordire dal primo minuto Idele. In mediana Ederson è destinato a rifiatare e al suo posto ci sarà Elmas insieme a Pasalic. A guidare l'attacco Scamacca supportato sulla trequarti da Sulemana, Samardzic e Rowe. La partita sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI SARRI