La Roma è attesa da un test delicatissimo in casa del Psg e, alla vigilia, Paulo Dybala non nasconde le difficoltà, ma anche il fascino, di una partita così: "Lavoriamo tanto per vivere notti come questa, e ne siamo orgogliosi. Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo per capire qual è il nostro livello". Sulle sue condizioni fisiche, Dybala si è detto ottimista: "Mi sento bene, ho voglia di giocare". Infine il messaggio a Sinner: "Gli auguro di recuperare al meglio"

E' una Roma galvanizzata dai 5 gol di Parma che si presenta, con rispetto ma senza paura, nella tana dei bi-campioni d'Europa del Psg. Sarà una notte di grande calcio europeo, una di quelle notti che un campione come Paulo Dybala conosce molto bene, e che presenta ai microfoni di Sky Sport.



Questo è il palcoscenico prestigioso che si addice a un campione come te. Cosa rappresenta per te la Champions? Cosa rappresenta questa partita?

"Sicuramente tantissimo, perché abbiamo lavorato tanto per giocare questo tipo di partite, in questi palcoscenici, con queste squadre che sono tra le più forti al mondo. Oggi abbiamo la possibilità di affrontarle e di capire qual è il nostro livello, dove siamo e cosa vogliamo fare. Quindi, a livello personale e a livello di squadra, sono molto orgoglioso della partita che affronteremo".



Gasperini dice sempre che c'è una Roma con Dybala e una senza. Qual è la tua condizione?

"Io penso che la squadra stia molto bene, al di là se gioco io o no. Questa squadra ha dimostrato di avere un'unione e una forza unica, seguendo le indicazioni dell'allenatore. Personalmente mi sento bene dopo il rientro, dopo la partita di Parma. Mi sento bene, ho voglia di giocare, e di dare il mio contributo alla squadra e ovviamente essere a disposizione dell'allenatore per qualsiasi cosa".



Cosa vuoi dire al tuo amico Sinner?

"Dispiace quando un giocatore ha un infortunio così e si deve operare, perché è bello vederli in campo. Io, che ho attraversato questa situazione, gli auguro il meglio per il recupero. Adesso deve godersi i primi giorni con la famiglia e gli amici, che sono importanti per ricaricarsi soprattutto a livello mentale, e poi ovviamente iniziare da capo. A lui, che è un grande campione, non devo dire niente: ritornerà più forte di prima".