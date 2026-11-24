Sfidare i campioni d'Europa in carica da due anni di fila, sognare di batterli: la Roma vola a Parigi per una partita extra lusso. Gasp sorride nell'intervista Sky della vigilia dal Parco dei Principi, la sua Roma ne ha appena fatti cinque al Parma, ma l'ultima di Champions è andata male, ko 3-2 contro lo United. Prima ancora c'era stato il Real, mercoledì il Psg in un cammino contro l'aristocrazia europea (compresa quella un po' decaduta come lo United di oggi). Una cosa è certa: qui di Gasperini si ricordano eccome, della sua Atalanta e di una semifinale sfiorata nel 2020, e poi vinta dal Psg in rimonta negli ultimi minuti. Proprio di questo (e altro) ne ha parlato Gasp alla vigilia a Sky.

Qui c'è tanto rispetto per lei, si ricordano dei quarti di finale del 2020. Anche Luis Enrique ha detto che lei rappresenta un segno di discontinuità rispetto alla tradizione del calcio italiano…

"Devo dire che, da quando ho iniziato a giocare le coppe, questo mi è stato riconosciuto. Per me è stato anche un metro di paragone col calcio europeo e con la Champions, la competizione più bella. Quella partita col Psg del 2020 me la ricordo, è stato un rammarico ma anche un qualcosa di straordinario".

Cosa avete imparato contro Real e United?

"Questa è la Champions. Tutti dicono che sia la competizione degli episodi, ed è così, devi essere bravo in ogni singola situazione. Ci sono grandissimi giocatori e a volte non è sufficiente fare prestazioni importanti, anche se io continuo a ritenere sia la strada migliore per fare risultato. Quando fai qualche errore hai un'alta percentuale di pagarlo…"

Vedremo un attacco più leggero o un giocatore più fisico come Cristante avanzato?

"Lo scopriremo in campo (ride, ndr). Voi ma anche io… Prima teorizzi la partita, ma poi il confronto vero è sul campo, ricordiamoci anche che sono squadre contro cui non ti sei mai misurato. Certo, abbiamo una nostra intelaiatura che ci ha permesso di giocare partite del genere, dovremo avere concentrazione molto alta e anche una qualità tecnica importante".