I giallorossi non riescono a battere la formazione norvegese nemmeno all'Olimpico, ma su questa partita pesa l'assenza del Var (non è previsto in Conference). Due i rigori negati alla Roma per falli di mano in area da parte del Bodo, che però va a segno due volte evidenziando ancora una volta dei problemi in difesa da parte della squadra di Mourinho

ROMA-BODO: TABELLINO E CRONACA DEL MATCH