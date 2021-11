Missione compiuta per la Roma che torna a vincere in Europa grazie al 4-0 allo Zorya ed è aritmeticamente seconda nel gruppo C di Conference. La squadra di Mourinho gioca bene e chiude la gara già nel primo tempo grazie a Perez e a Zaniolo. Veretout fallisce un rigore ma nel secondo tempo ci pensa Abraham ad arrotondare il punteggio con una doppietta (il secondo gol in rovesciata)