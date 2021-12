La Roma affronta a Sofia il CSKA su un campo reso molto pesante dalla neve caduta nel corso della giornata. Mourinho lascia in panchina Zaniolo a livello precauzionale e lancia dal primo minuto il giovane Bove, in attacco Mayoral al fianco di Abraham. I giallorossi vogliono vincere per cercare di conquistare il primato nel girone attualmente guidato dal Bodo Glimt con un punto di vantaggio. Diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253 alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD