La partita tra Vitesse e Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, si gioca giovedì 10 marzo alle ore 18.45 allo stadio Gelredome di Arnhem. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Paolo Assogna. Telecronaca Diretta Gol - Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) - Dario Massara.