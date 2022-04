Il Leicester ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe in competizioni europee (10 vittorie, 5 pareggi) e nessuna nella stagione in corso (3 vittorie, 3 pareggi); le Foxes non hanno subito gol nelle ultime due partite casalinghe e cercheranno di mantenere la porta inviolata in almeno tre partite sul proprio terreno per la seconda volta in tutte le competizioni europee.