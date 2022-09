Dopo il mezzo passo falso casalingo nella gara d'esordio di Conference League contro il Riga (1-1), la Fiorentina vola a Istanbul. Italiano si affida a Cabral dal primo minuto, accanto a lui Ikoné e Saponara. Nel riscaldamento out, Quarta: gioca Mandragora in difesa. Tra i turchi del Basaksehir di Emre ci sono Stefano Okaka e Lucas Biglia. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, TV8 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD