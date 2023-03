AZ Alkmaar-Lazio, le probabili formazioni: davanti spazio a Cancellieri

La squadra di Maurizio Sarri deve rimontare l’1-2 dell’Olimpico ma saranno diverse le assenze per infortunio o scelta tecnica anche in vista del derby contro la Roma nel prossimo turno di campionato. Pronti Gila, Basic e Cancellieri al posto di Romagnoli, Milinkovic Savic e Pedro. Jansen dovrebbe confermare l’undici che ha vinto a Roma

La Lazio di Sarri è in Olanda per provare a ribaltare l’1-2 subìto all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Una trasferta impegnativa che però la squadra biancoceleste affronta con diverse assenze nell’undici iniziale. Oltre a diversi infortunati, su tutti Immobile, c’è sullo sfondo il derby contro la Roma nel prossimo turno di campionato.

La probabile formazione della Lazio

Sarri sembra dunque orientato a ruotare alcuni big per questo impegno contro l’Az Alkmaar. In porta dovrebbe comunque essere confermato Provedel, mentre in difesa spazio a Gila al posto di Romagnoli. Hysaj è infortunato, giocano Marusic e Lazzari sulle fasce. A centrocampo c’è Vecino, squalificato per il derby, con Luis Alberto e Basic ai suoi lati. Dovrebbe partire dalla panchina Milinkovic Savic. Davanti, con Immobile out, tridente formato da Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni. Riposa Pedro.