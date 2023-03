Si ferma agli ottavi di finale il cammino della Lazio in Conference League: battuta 2-1 all'Olimpico, la squadra di Sarri perde con lo stesso risultato in Olanda ed è fuori dall'Europa. Biancocelesti avanti con Felipe Anderson, servito da Zaccagni. Replica Karlsson che batte Provedel da fuori area. Attento il portiere della Lazio su Mijnans e nuovamente Karlsson. Nella ripresa pericoloso l'esordiente Pellegrini, doppio palo di Reijnders e Odgaard. Non sbaglia Pavlidis per il gol-vittoria