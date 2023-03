Lazio-AZ Alkmaar, le probabili formazioni degli ottavi di Conference League

Senza Immobile sarà Felipe Anderson a giocare al centro dell'attacco nella Lazio. A centrocampo due ballottaggi: uno tra Milinkovic-Savic e il match winner del Maradona Vecino, l'altro tra Luis Alberto e Basic. Nell'AZ nel tridente c'è anche un ex Inter e Sassuolo. La diretta della partita alle 18.45, live su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

È subito Europa per la Lazio. La squadra di Sarri - causa concomitanza di partita in casa con la Roma, impegnata sempre all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Europa League - anticipa al martedì l'appuntamento del giovedì di coppa. In Conference è sfida contro l'AZ, terzo in Eredivisie con cinque punti di ritardo dal Feyenoord capolista e due dall'Ajax. La diretta martedì 7 marzo alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarri è reduce dalla vittoria sull'incredibile Napoli di Spalletti ma ha avvertito i suoi: "E' un pericolo, dopo il 4-0 al Milan ci siamo sentiti appagati e non siamo riusciti a dare continuità".

Immobile out, Felipe Anderson falso nove La notizia in casa Lazio è il nuovo stop di Ciro Immobile, che salterà sicuramente l'andata, il Bologna ed è a rischio anche per il derby con la Roma del 19 marzo per una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Di nuovo allora Felipe Anderson falso nove, mossa già vista nei giorni di assenza di Immobile. Con lui Pedro e Zaccagni. A centrocampo due ballottaggi: uno tra Milinkovic-Savic e il match winner del Maradona Vecino, l'altro tra Luis Alberto e Basic. Su Casale Sarri ha detto: "Ha sostenuto accertamenti strumentali questa mattina e sono risultati negativi, il ginocchio è solido, oggi prova ad allenarsi per capire se può giocare o no". In porta spazio a Maximiano. LAZIO, la probabile formazione (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri