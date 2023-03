Non è un periodo fortunatissimo per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, infatti, è costretto a fermarsi di nuovo per un affaticamento muscolare: problemi al flessore per il bomber di Sarri, uscito dalla sfida di Napoli anche con una caviglia gonfia e alle prese solo con un po' di lavoro in palestra nell'allenamento domenicale. Immobile, dunque, non ci sarà in occasione del match contro l'Az Alkmaar di martedì (in diretta su Sky Sport alle 18.45), valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, ed è a forte rischio anche per la trasferta di Bologna. Nel frattempo ha svolto gli esami strumentali per capire se si tratta solo di un calo fisico o di qualcosa di più serio.

I numeri e gli infortuni di Immobile

A pesare sulle condizioni del capitano della Lazio sicuramente il grande dispendio di energie delle ultime settimane, reduce da 8 partite da titolare consecutive dopo essere rientrato da un altro infortunio muscolare. Tanta applicazione per lui nelle partite recenti, mentre in termini di gol è stato finora un 2023 magro: appena 4 i gol segnati (11 in totale in stagione). Al suo posto, contro gli olandesi, si va verso un tridente leggero già impiegato in precedenza e con ottimi risultati, con Felipe Anderson come falso nueve e Pedro-Zaccagni ai lati.