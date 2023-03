Ancora Tare: "Quando abbiamo fatto con l'allenatore dei ragionamenti a inizio stagione abbiamo deciso di prendere un giovane come Cancellieri, di farlo crescere anche nel ruolo di vice-Immobile perché ha delle caratteristiche particolari, ma allo stesso tempo sapevamo che Felipe Anderson può fare questo ruolo molto bene. Lo aveva già fatto l'anno scorso, non penso che è un problema. Il problema è che Immobile ha spesso questo tipo di infortuni e in passato non li aveva. I problemi alla caviglia non lo fanno stare tranquillo, già prima di Napoli ha preso delle medicine per sopportare il dolore. Non è un infortunio grave, ma nel giro di 1-2 settimane è a disposizione"