L'1-0 dell'andata lascia un piccolo vantaggio alla Fiorentina che vola in Turchia con l'occasione di qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Italiano si porta dietro numerosi rimpianti dalla sfida del Franchi con una vittoria che sarebbe potuta essere più ampia per garantire maggiore tranqullità per il ritorno. Tuttavia, la viola è in un buon momento dopo il successo di Cremona in campionato. Qualche cambio di formazione previsto dall'allenatore con due ballottaggi che verranno risolti a poco dall'inizio: Martinez Quarta-Milenkovic e Bonaventura-Barak. Il Sivasspor, specialmente in casa, risulta essere avversario ostico anche se in questa stagione la squadra di Calimbay non ha fatto benissimo in campionato e attualmente occupa la 16^ posizione in classifica. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 254 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD