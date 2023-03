Sivasspor-Fiorentina 1-4: video, gol e highlights

I viola non si fermano più e dopo l'1-0 del Franchi strapazzano il Sivasspor in Turchia nel ritorno degli ottavi di Conference League. Padroni di casa in vantaggio con un gran gol di Erdogan, ma Cabral segna ancora e pareggia i conti. Nella ripresa Milenkovic di testa firma il sorpasso, poi incredibile autogol di Goutas chiude i conti. nel finale partecipa alla festa anche Castrovilli. La Fiorentina si qualifica così ai quarti di finale