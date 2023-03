Primo gol in Conference League per Nikola Milenkovic, il terzo in questa stagione dopo i due realizzati in Serie A. Tutte e tre le sue reti sono arrivate in trasferta. Nikola Milenkovic è l'unico difensore – delle squadre di Serie A – ad aver segnato almeno tre gol in tutte le competizioni in ognuna delle ultime cinque stagioni (dal 2018/19 al 2022/23)