statistiche

Il gol della Fiorentina al Franchi è stato quello dell'ex di turno Arthur Cabral: il brasiliano ha segnato all'andata il suo 12° gol in Conference League nella gara di andata. Si tratta dell’unico giocatore a contare più di 10 reti nella storia della competizione. Inoltre l’attaccante viola ha messo la firma in ciascuna delle ultime cinque gare in cui è partito titolare nel torneo