La Roma vola in finale di Europa League dopo aver sofferto e resistito agli attacchi del Bayer. A Leverkusen finisce 0-0 il match che qualifica la Roma grazie al successo dell'andata all'Olimpico per 1-0. I giallorossi rischiano nel primo tempo dopo un tiro di Diaby che si infrange sulla traversa. Nella ripresa, i tedeschi attaccano a testa bassa, l'uomo più pericoloso è Azmoun che fallisce una buona occasione da pochi passi. Termina in parità, Mourinho ancora in finale

