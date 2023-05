Con un gol di Barak al 9' di recupero del secondo tempo supplementare, la Fiorentina batte 3-1 il Basilea e si qualifica per la finale di Confrence League dove il 7 giugno affronterà il West Ham. Viola in vantaggio nel primo tempo con Gonzalez, poi il pari di Amdouni nella ripresa e il raddoppio ancora di Gonzalez al 72'. Ai supplementari apprensione per un malore ad un tifoso della Fiorentina, ma una volta ripreso il gioco è proprio la squadra toscana a trovare la rete decisiva proprio ad un passo dai rigori