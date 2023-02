Tante emozioni nel primo tempo tra Fiorentina e Braga. Dopo il 4-0 viola dell'andata, i portoghesi provano a riaprire il match e, nonostante un buon inizio della squadra di Italiano, si portano in vantaggio di due gol con Castro e Djalò. Nel momento più delicato rialza la testa la Viola, che rimette parzialmente a posto le cose con Mandragora. Turnover calcolato per Italiano, che schiera Sirigu in porta e punta su Cabral centravanti. Diretta su Sky Sport Football e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD