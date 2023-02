La Lazio ospita il Cluj all'Olimpico per l'andata dello spareggio che mette in palio un posto per gli ottavi di finale di Conference League. Sarri potrebbe fare turnover ma dare comunque spazio a Immobile, che ha bisogno di ritrovare la migliore forma. Il match sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport al canale 253. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW. Diretta live anche sul sito di Skysport.it

Dopo la sconfitta in campionato in casa contro l'Atalanta la Lazio ritorna allo stadio Olimpico per il suo esordio in Conference League. La squadra di Sarri è retrocessa infatti dall'Europa League dove si è piazzata terza nel proprio girone alle spalle di Feyenoord e Midtjylland. L'avversario da battere è il Cluj di Dan Petrescu, che dopo aver perso il treno Champions, in Conference ha anticipato il Sivasspor nel gruppo G ed ottenuto il pass per questo turno. Probabilmente i padroni di casa faranno turnover, sicuramente non ci sarà Alessio Romagnoli, out per problemi muscolari accusati nell'ultimo match contro l'Atalanta. Il match sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport al canale 253. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW e sul sito di Skysport.it