Esordio nel girone F di Conference per la Fiorentina in Belgio contro il Genk. Italiano deve rinunciare a Bonaventura e sceglie Duncan con Arthur e Mandragora. In difesa c'è Kayode sulla destra mentre davanti Beltran vince il ballottaggio con Nzola. Sblocca subito Ranieri sugli sviluppi di calcio d'angolo, risponde Zeqiri poco dopo. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

