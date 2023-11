Un breve riepilogo della situazione nel Gruppo F - La Fiorentina ha pareggiato le prime due partite, incluso il 2-2 in casa del Genk alla prima giornata. Ma le vittorie consecutive contro Cukarički (6-0 in casa e 1-0 in trasferta) mettono i viola in pole position per qualificarsi per gli ottavi di finale. La squadra di Italiano è prima nel girone con otto punti, due davanti sia al Ferencváros che al Genk