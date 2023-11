La Fiorentina guida il girone e potrebbe qualificarsi già in questa quinta giornata. Non solo, con una particolare combinazione di risultati, potrebbe essere aritmetico anche il primato che porta direttamente agli ottavi (e non agli spareggi con le terze di Europa League). La partita col Genk live alle 21 su Sky Sport 253, in streaming su NOW e Sky Sport 4K

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ