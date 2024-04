Dopo lo 0-0 di Plzen, la Fiorentina è chiamata a vincere per qualificarsi alle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio casalingo contro il Genoa nell'ultimo turno di Serie A. Due assenze dell'ultima ora per la Viola: Bonaventura per problemi alla caviglia e Nzola per motivi personali. Diretta su Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD